Парламентские выборы в Туркменистане проходят в духе открытой конкуренции - наблюдатели от СНГ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские выборы в Туркменистане проходят в духе открытой конкуренции. Об этом говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей от СНГ по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов депутатов Меджлиса, сообщает БЕЛТА.

В отчете подчеркивается, что "избирательная кампания проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции, в корректной форме и на высоком организационном уровне".

Миссия приступила к мониторингу избирательной кампании 5 марта. К этому времени долгосрочные наблюдатели от СНГ ознакомились с работой окружных и участковых избирательных комиссий Ахалкского, Балканского, Марыйского велаятов и Ашхабада. Члены миссии отмечают, что комиссии оснащены средствами связи, обеспечены оргтехникой, необходимой методической литературой и информационными материалами. "Центральная и нижестоящие избирательные комиссии принимают необходимые меры для надлежащей подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями избирательного законодательства", - сказано в промежуточном отчете.

По мнению наблюдателей от СНГ, выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Меджлиса "проходили на равноправной основе, свободно и открыто, с соблюдением требований национального законодательства". В свою очередь избиратели имеют доступ к достоверной и объективной информации о претендентах на депутатские мандаты, ходе избирательной кампании.

Представители миссии проводят мониторинг досрочного голосования, которое продлится по 24 марта. Наблюдатели констатируют, что этот этап выборов проходит в соответствии с избирательным законодательством Туркменистана.

В составе миссии СНГ аккредитованы 90 человек, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России и Исполнительный комитет СНГ. Выборы в Меджлис пройдут 25 марта.-0-