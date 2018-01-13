Паром врезался в круизный лайнер в порту Барселоны

"Нетипичное", по заявлению местных властей, столкновение произошло в порту испанской Барселоны. По сообщениям информационных агентств, паром протаранил круизный лайнер.

Инцидент произошел ближе к вечеру 12 января. Прибывший из Марокко паром компании Grandi Navi Veloci во время швартовки врезался в лайнер Viking Star, стоявший у причала.

В порту отметили исключительный характер данного инцидента, поскольку видимость была хорошей. Специалисты пообещали установить, что стало причиной "морского ДТП" - ошибка команды или техническая неисправность.

В результате случившегося никто не пострадал, а удар можно назвать довольно слабым. Тем не менее, будет проведена оценка причиненного ущерба.