14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус разбился в Эквадоре, 24 человека погибли, 18 получили ранения, сообщает эквадорская газета El Tiempo.
По данным полиции, после столкновения автобус съехал с дороги и врезался в дома, находившиеся возле проезжей части.
Причины аварии пока не установлены. По предварительным данным, погибшие являются гражданами Колумбии и Венесуэлы.-0-
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