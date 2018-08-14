14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус разбился в Эквадоре, 24 человека погибли, 18 получили ранения, сообщает эквадорская газета El Tiempo.

По данным полиции, после столкновения автобус съехал с дороги и врезался в дома, находившиеся возле проезжей части.

Причины аварии пока не установлены. По предварительным данным, погибшие являются гражданами Колумбии и Венесуэлы.-0-