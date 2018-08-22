Пассажирский самолет экстренно приземлился в Уфе из-за возгорания двигателя

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Уфы в Сочи, экстренно приземлился в аэропорту отправления, сообщает ТАСС.
Аварийная посадка произошла из-за возгорания левого двигателя воздушного судна. На борту находились 202 пассажира. Их эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки. Никто не пострадал.
В аэропорту уточнили, что пострадавших нет, с пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи. Воздушное судно отстранено от полетов, проводится расследование. Авиакомпанией принимаются меры по отправке пассажиров в пункт назначения.
Аэропорт Уфы открыт для полетов, рейсы выполняются по расписанию.-0-
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