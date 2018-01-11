Пентагон сообщает о ликвидации трех лидеров Аль-Каиды

В результате удара американской авиации в Йемене в ноябре и декабре 2017 года уничтожены три лидера группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове". Об этом сообщили информагентства со ссылкой на Пентагон.
В результате первого налета в провинции Эль-Бейда был убит Умар аль-Санаани, входивший в руководящий комитет группировки. 15 декабря ликвидировали координатора внешних операций Микдад аль-Санаани, а спустя четыре дня Хабиба аль-Санаани, отвечавшего за переброску вооружения и финансов.
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