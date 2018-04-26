Переговоры по сирийскому урегулированию достигли лимита - де Мистура

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в интервью британской радиостанции BBC заявил, что переговорные процессы по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи достигли своего лимита, сообщает ТАСС.

По мнению Стаффана де Мистуры, лишь дипломатия высокого уровня сможет помешать тому, чтобы ситуация в Сирии развивалась по балканскому сценарию. Он также отметил, что астанинская инициатива России не привела к желаемому результату, поскольку ее поддержали всего три страны - Россия, Иран и Турция.

Спецпосланник генерального секретаря ООН также прокомментировал значение сочинской инициативы. По его словам, она могла бы принести пользу в случае, если бы привела к созданию Конституционной комиссии в Женеве. Однако этого пока не произошло.

Стаффан де Мистура полагает, что настало время дипломатии высокого уровня, с участием не только трех стран - гарантов астанинского процесса, позиции которых сходны по многим вопросам, но и других государств. Иначе, утверждает политик, происходящее обернется балканизацией Сирии.

Первый раунд переговоров в Астане прошел 23-24 января 2017 года, а последний, восьмой - 21-22 декабря того же года. Участники достигли договоренностей по ряду вопросов и определили даты проведения в Сочи Конгресса национального диалога, который состоялся в конце января 2018 года. Итогом Конгресса стало согласование членов Конституционной комиссии, которая должна будет работать в Женеве над поправками в существующую Конституцию Сирии. Кроме того, участники мероприятия согласовали принципы будущего устройства страны.-0-