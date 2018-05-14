Переговоры по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Египтом начнутся осенью 2018 года

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом начнутся осенью 2018 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров руководителей МИД и Минобороны РФ и Египта в формате "2+2".
"На осень намечено начало переговоров между ЕАЭС и Египтом по подготовке соглашения о создании зоны свободной торговли", - отметил Сергей Лавров.
Глава МИД РФ также сообщил, что Москва и Каир договорились о более тесной координации правоохранительных органов для предотвращения терактов. "Договорились содействовать укреплению координации по линии правоохранительных органов, чтобы не допускать повторения трагических событий, подобных катастрофе российского авиалайнера над Синаем в октябре 2015 года", - сказал Сергей Лавров.-0-
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