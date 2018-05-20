Первое в мире лекарство от мигрени скоро появится в продаже

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов протестировало лекарство от мигрени. Лекарство было одобрено специалистами Управления и скоро появится в продаже.
Этот препарат – первое в мире средство, с помощью которого можно купировать приступы мигрени и даже совсем избавиться от болезни. Правда, препарат будет недешев, хотя точная его стоимость еще не известна.
Новый препарат, который получил название Aimovig, блокирует деятельность гормона тиреокальцитонина, который вызывает головные боли.
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