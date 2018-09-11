Пилоты Ryanair проведут забастовку в Германии

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилоты ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair 12 сентября проведут 24-часовую забастовку в Германии, сообщает Reuters.
Забастовка затронет всей рейсы авиакомпании с вылетом из Германии. Ее целью является повышение заработной платы пилотов и бортпроводников, а также социальных стандартов.
Крупные забастовки бортпроводников и пилотов Ryanair проходят с конца июля в ряде европейских стран. Только в прошлом месяце забастовки затронули интересы более 50 тыс. пассажиров.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4977 BYN
|2.512 BYN
|2.525 BYN
|USD
|2.1605 BYN
|2.167 BYN
|2.178 BYN
|RUB
|3.0928 BYN
|3.075 BYN
|3.09 BYN