Пять человек госпитализировали в Германии после вскрытия конверта

Сотрудники районного суда города Ринтельн (земля Нижняя Саксония) во вторник попали в медицинское учреждение. Они вскрыли конверт, поступивший в канцелярию суда, и обнаружили там неустановленное порошкообразное содержимое.
У пятерых сотрудников зафиксировали паническую атаку и удушье. Еще два десятка работников осмотрели на месте.
По словам пострадавших, в конверте было зеленое вещество неизвестного состава. Здание суда оцепила полиция.
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