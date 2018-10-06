Пять человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Азаз

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли, 27 пострадали 6 октября в результате взрыва автомобиля в центре сирийского города Азаз на границе с Турцией.

Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. Двое из погибших - дети. Взрыв произошел на автозаправочной станции. Пострадавшие доставлены в больницу турецкого города Килис.-0-