Пять человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Азаз

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли, 27 пострадали 6 октября в результате взрыва автомобиля в центре сирийского города Азаз на границе с Турцией.
Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. Двое из погибших - дети. Взрыв произошел на автозаправочной станции. Пострадавшие доставлены в больницу турецкого города Килис.-0-
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