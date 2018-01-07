Пьяный американец сам на себя пожаловался полиции

Житель штата Флорида употребил алкогольные напитки перед тем, как сесть за руль. Однако впоследствии он, видимо испытывая муки совести, позвонил в экстренные службы и оставил жалобу сам на себя.

Забавный случай произошел в преддверии Нового года. Мужчина, назвавшийся Майклом, набрал 911 и заявил, что управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Диспетчер попыталась уговорить его сбавить скорость и остановиться у обочины, однако водитель выразил сомнение в целесообразности данных действий.

Он не мог вспомнить свою фамилию и обозначить местоположение. Вскоре Майкл сказал, что остановился у обочины, но затем заявил, что просто остановился посреди дороги. В конце концов мужчина устал от расспросов и повесил трубку, пожелав диспетчеру всего хорошего.

Полиция все же вычислила его местоположение. Заявитель признался в употреблении пары кружек пива, затем повысил количество выпитого до 3-4 кружек и добавил, что закусил все это метамфетамином. Также он признался, что спал в течение последних дней всего по несколько часов.

Выяснилось, что ранее он не привлекался ни за превышение скорости, ни за хранение наркотиков, ни за вождение в пьяном виде. Правовую оценку его действиям даст суд.