Пьяный водитель въехал в толпу в Волгоградской области

Нетрезвый лихач, управлявший автомобилем Ford Focus, на большой скорости врезался в группу людей. В результате инцидента, по сообщениям информагентств, погиб один человек.

ДТП произошло в ночь на 30 декабря в городе Котово Волгоградской области (Российская Федерация). Автомобилем управлял 34-летний мужчина, который не среагировал на выходивших из кафе посетителей и на большой скорости врезался в них.

С травмами в местную больницу доставили двоих мужчин и 35-летнюю женщину. 26-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте.

Водителя Ford вскоре задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее задержанный был осужден за убийство.