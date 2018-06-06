Площадь пожара в чернобыльской зоне сократилась до 5 га

6 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В чернобыльской зоне наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По состоянию на 6.00, по данным авиаразведки, наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га. К борьбе с пожаром привлечены 35 единиц техники и 150 человек", - говорится в сообщении.
Авиацией осуществлено 27 сбросов воды (114 т). Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.
Как сообщалось, утром 5 июня в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы, огонь перекинулся на лесной массив площадью около 10 га. Радиационный фон на территории Беларуси из-за пожара не изменился.-0-
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