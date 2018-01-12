Почти 40 человек получили травмы из-за снежной бури в Астане

12 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Астане за сутки за медицинской помощью обратились 39 человек, которые получили различного рода травмы из-за снежной бури.

Как сообщил руководитель столичного управления здравоохранения Камалжан Надыров, было госпитализировано два человека, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Остальные пациенты получили в основном ушибы и переломы.

По данным пресс-секретаря акима Эльвиры Жургенбаевой, из-за урагана в Астане повреждены 26 жилых домов, пострадали социальные объекты - 4 школы и 3 детских сада, была сорвана основная часть кровли агротехнического университета им. С.Сейфуллина. В результате сильного ветра развернуло 131 светофор, повреждены 16 остановок.

По ее словам, за прошедшие двое суток вывезено более 82 тыс. куб.м снега, в очистке улиц было задействовано более 4 тыс. человек и 2,6 тыс. единиц техники. На данный момент коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В дежурную службу 109 поступило около 13 тыс. звонков.

В четверг, 11 января, на Астану обрушилась снежная буря. Из-за метели был закрыт столичный аэропорт и запрещен выезд автотранспорта из города. В школах были отменены занятия.-0-