Почти три десятка кадетов отравились в школе в Люберцах

По меньшей мере 29 учеников кадетской школы, расположенной в Люберцах (Московская область), попали в медицинские учреждения с симптомами пищевой токсикоинфекции. По сообщениям информагентств, вместе с ними госпитализированы и трое взрослых.
Пострадавших доставили в Раменский район, люберецкую городскую больницу № 2 и в Люберецкий центр материнства и детства. Среди них дети от 8 до 16 лет.
Произошедшее взято прокурором Московской области под контроль.
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