Почти три десятка кадетов отравились в школе в Люберцах

По меньшей мере 29 учеников кадетской школы, расположенной в Люберцах (Московская область), попали в медицинские учреждения с симптомами пищевой токсикоинфекции. По сообщениям информагентств, вместе с ними госпитализированы и трое взрослых.

Пострадавших доставили в Раменский район, люберецкую городскую больницу № 2 и в Люберецкий центр материнства и детства. Среди них дети от 8 до 16 лет.

Произошедшее взято прокурором Московской области под контроль.