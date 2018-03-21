Подозреваемый в отправке бомб в посылках в Техасе подорвал себя

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в серии взрывов, произошедших в американском штате Техас, подорвал себя. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на шефа полиции города Остин Брайана Мэнли.

Отмечается, 24-летний подозреваемый привел в действие взрывное устройство в автомобиле после того, как его настигли правоохранители возле гостиницы "Раунд Рок" вблизи федеральной трассы на севере города. Выследить подрывника помогла посылка, которая взорвалась 20 марта в одном из сортировочных отделений почтовой компании FedEx. В тот же день удалось найти еще одну бомбу, она не сдетонировала.

В марте в Техасе произошло шесть взрывов бомб, которые рассылались в посылках по почте. Погибли два человека, шесть были ранены.

Ранее американские СМИ опубликовали фото разыскиваемого преступника с камер наружного наблюдения. За помощь в поимке злоумышленника ФБР объявляло награду в размере $100 тыс., а губернатор Техаса Грег Эбботт - дополнительно $15 тыс.-0-