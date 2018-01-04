Поезд столкнулся с грузовиком в ЮАР, почти 100 человек пострадали

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в ЮАР. Как сообщают информагентства, в списке пострадавших значатся почти 100 человек.
Инцидент произошел в провинции Свободное Государство между населенными пунктами Хенненман и Крунстадт. В какой-то момент водитель грузовика не смог затормозить и врезался в состав, после чего некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели.-0-
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