Поисково-спасательная операция на шахте в Шаньдуне завершена

29 октября, Цзинань /БЕЛТА - Синьхуа/. В восточнокитайской провинции Шаньдун 29 октября около 15.30 по местному времени спасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего в результате аварии на шахте угольной компании "Лунъюнь". Об этом сообщили на брифинге, проведенном оперативным штабом.

Поисково-спасательная операция, длившаяся девять дней, завершилась. Авария унесла жизни 21 горняка.

Всего 22 горняка оказались заблокированными под землей во время аварии 20 октября на угольной шахте в уезде Юньчэн. Несмотря на все усилия спасателей, удалось спасти только одного из горняков.

Расследование причин трагедии продолжается.-0-