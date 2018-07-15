Полиция Черногории нашла на побережье 1,3 т марихуаны

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Черногории нашла на побережье крупную партию марихуаны, сообщают информагентства.

Пакеты с наркотиками плавали недалеко от границы с Албанией на южном побережье Адриатического моря. После проверки района на патрульных катерах полиция сообщила, что найдены 62 пакета с веществом растительного происхождения, их общая составила 1,333 т.

Сейчас проводится экспертиза содержимого пакетов, по ее результатам специалисты дадут заключение о происхождении марихуаны. Правоохранительные органы уже занялись поиском лиц, которые могли быть причастны к нелегальной операции. Не исключено, что контрабандисты пытались перевести наркотики на небольшом катере, но у судна возникли неполадки - от груза пришлось срочно избавиться и его выбросили в море.

По так называемому балканскому пути злоумышленники нередко пытаются переправить наркотики в другие страны, и Черногория становится одной из транзитных точек.-0-