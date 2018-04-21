Полиция нашла барокамеру, украденную из Музея космонавтики в Москве

Правоохранители нашли в пункте приема металла на Можайском шоссе в Москве распиленную на куски барокамеру, в которой, вероятно, готовился к полету Юрий Гагарин. Сурдокамеру похитили с открытой автостоянки на северо-западе Москвы, с предприятия, где проводилась экспертиза с целью выяснения, та ли это сурдокамера, в которой тренировался Гагарин. Об этом в субботу сообщает ТАСС.

В Москве украли барокамеру, в которой готовились к полету первые космонавты Аппарат украли во время проведения процесса атрибуции – ученые выясняли место и время изготовления, материал, кто сконструировал оборудование и какие люди с ним связаны.

В пятницу суд арестовал первого подозреваемого в краже, в субботу – второго. Один из них – москвич, второй приезжий.

Посредством крана-манипулятора злоумышленники погрузили барокамеру на грузовик и вывезли с территории предприятия в Строгино. Оттуда увезли на пункт приема металла. К моменту, когда экспонат нашли, он был уже частично утилизирован.