Полиция нашла барокамеру, украденную из Музея космонавтики в Москве

Правоохранители нашли в пункте приема металла на Можайском шоссе в Москве распиленную на куски барокамеру, в которой, вероятно, готовился к полету Юрий Гагарин. Сурдокамеру похитили с открытой автостоянки на северо-западе Москвы, с предприятия, где проводилась экспертиза с целью выяснения, та ли это сурдокамера, в которой тренировался Гагарин. Об этом в субботу сообщает ТАСС.
В пятницу суд арестовал первого подозреваемого в краже, в субботу – второго. Один из них – москвич, второй приезжий.
Посредством крана-манипулятора злоумышленники погрузили барокамеру на грузовик и вывезли с территории предприятия в Строгино. Оттуда увезли на пункт приема металла. К моменту, когда экспонат нашли, он был уже частично утилизирован.
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