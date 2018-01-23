Полиция Торонто задержала стрелка, который ранил семь человек в середине января

Правоохранители канадского Торонто объявили о задержании подозреваемого, который, предположительно, стрелял по случайным прохожим в северо-западной части города. Об этом сообщили информагентства.
Мужчина вел огонь из пистолета и в результате противоправных действий ранил семь прохожих. Среди пострадавших четырехлетняя девочка, 15-летняя девушка и мужчины в возрасте от 19 до 47 лет.
Подозреваемым стал 20-летний Адам Абди, проживающий в городе Брэмптон. По сообщениям очевидцев обвиняемый стрелял по людям из окна своего автомобиля, а затем сразу же покидал место преступления.
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