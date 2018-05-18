Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

18 мая, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении персональных санкций в отношении российских юридических и физических лиц. Об этом говорится в приказе главы государства от 14 мая, опубликованном сегодня на сайте администрации украинского президента.

В документе говорится: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Отмечается, что решение вступает в силу со дня публикации. Список лиц и компаний, в отношении которых введены санкции, пока не обнародован.

2 мая 2018 года СНБО Украины вслед за США расширил список санкций против России, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.-0-