После ДТП трассу в США усыпало банкнотами

После дорожной аварии с участием автомобиля, перевозившего наличность для игровых автоматов, трассу усыпало купюрами разных номиналов (5, 10 и 20 долларов). Инцидент произошел в штате Иллинойс, сообщают информационные агентства.

Сотрудникам полиции пришлось перекрыть дорогу, чтобы спокойно собрать деньги. Как установили позднее правоохранители, в аварии виноват водитель - он потерял управление и въехал в отбойник. Следом за ним в ограждение въехал автомобиль, не успевший среагировать на изменение дорожной обстановки.

Никто из участников аварии не получил сильных повреждений. На сбор наличности ушло около 60 минут. Не сообщается, сколько изначально было денег в кузове, а сколько "унесло ветром".