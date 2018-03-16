После инцидента на подъемнике в курорте Гудаури возбуждено уголовное дело

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На горнолыжном курорте Гудаури (Грузия) вышла из строя канатная дорога, пострадали восемь человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщают информагентства со ссылкой на МВД Грузии.

Отмечается, что среди пострадавших двое граждан Украины, один - из Грузии и женщина из Швеции. По информации общественного телевидения Грузии, также пострадали четверо граждан России.

Судя по видео, которое опубликовали в интернете очевидцы, лыжникам и сноубордистам приходилось самим спрыгивать с канатной дороги с большой высоты. "Кресла скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга. Некоторых туристов выбрасывало из них на большой скорости", - говорится в сюжете телеканала "Москва 24".

Остановить канатку смогли только через 1,5-2 минуты.

По предварительным данным МВД Грузии, ЧП произошло из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении.-0-