Последние три года стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений - ООН

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние три года из-за изменений климата стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений, что создает опасность нехватки воды. Как сообщает ТАСС, об этом заявила первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на заседании Совета Безопасности по рискам, связанным с климатическими изменениями.

По ее словам, в 2018 году Всемирная метеорологическая организация подтвердила, что 2015, 2016 и 2017 годы были самыми теплыми в истории. Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере продолжает расти.

Амина Мохаммед указала, что крупные страны могут быть вовлечены в конфликты из-за климатических изменений. Представитель ООН сказала, что последствия трансформации климата проявляются по-разному. "Это включает потерю средств к существованию, нехватку продовольствия и риски для запасов природных ресурсов. Многое из этого становится заметно лишь со временем", - отметила она.

Амина Мохаммед привела в пример проблему стремительного сокращения размеров озера Чад, бассейн которого является важнейшим источником водных ресурсов в Африке. Свертывание производства из-за снижения уровня воды в озере привело к потере рабочих мест. "Быстрое уменьшение объема воды в озере Чад на 90% с 1960-х годов привело к экономической деградации и отсутствию безопасности для 45 млн человек", - сказала она.-0-