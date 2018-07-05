Пострадавшие в британском Эймсбери были отравлены "Новичком" - Скотленд-Ярд

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил на брифинге, что пострадавшие в британском городе Эймсбери (графство Уилтшир) люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", сообщает ТАСС.

Британский город Эймсбери расположен в 10 км к северу от Солсбери.

"После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль", - сказал Нил Базу. Он отметил, что оба человека - британские подданные. Они находятся в критическом состоянии.

Представитель Скотленд-Ярда не стал утверждать, что отравляющее вещество - из той же партии, которая была якобы использована в марте 2018 года для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, но не исключил связи между этими инцидентами. "Вероятность того, что эти два расследования должны быть связаны, явно является для нас версией для расследования", - отметил шеф контртеррористического подразделения полиции, которое возглавило расследование инцидента.

"Понимаю, что будет множество спекуляций по поводу того, связан ли этот инцидент с мартовскими событиями в Солсбери. Я добавил бы, что комплексное расследование покушений на убийство Юлии и Сергея Скрипалей продолжается, и следователи сортируют информацию и оценивают все имеющиеся в их распоряжении свидетельства. Они делают все возможное, чтобы установить ответственных за то, что продолжает оставаться безрассудным и варварским уголовным преступлением", - добавил Нил Базу.

Представитель Скотленд-Ярда сообщил об отсутствии свидетельств того, что пострадавшие в Эймсбери люди были специально выбраны в качестве цели. "У нас нет никаких разведывательных данных или свидетельств того, что они в какой-то мере были целью. Нет ничего в их прошлом, что могло как-то позволить предположить это", - сказал он. Полицейский отметил, что на данный момент нет информации о том, что пострадавшие в Эймсбери посещали какое-либо из тех мест, где в день отравления побывали Скрипали в Солсбери, которые до сих пор оцеплены полицией.

Нил Базу указал, что речь идет о масштабном расследовании. "Примерно 100 следователей из контртеррористической полицейской сети сейчас занимаются этим расследованием вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир", - отметил представитель Скотленд-Ярда.

Медики тем временем вновь заверили население, что вероятность заражения в английском городе Эймсбери невелика. Главный государственный врач Великобритании профессор Салли Дейвис заявила: "Я хочу заверить общественность, что угроза для широкой публики остается низкой". При этом она рекомендовала всем, кто с вечера 29 июня до вечера 30 июня мог оказаться в тех местах городка Эймсбери, которые сейчас оцеплены полицией, постирать всю свою одежду и продезинфицировать личные вещи.

По данным правоохранителей, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, которые жили вместе, были найдены без сознания в своем доме. Об отравлении стало известно позднее, в начале июля. Газета The Telegraph сообщила, что женщину зовут Дон Стерджес, а мужчину - Чарльз Роули.

В связи с инцидентом 5 июля будет организовано заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, которое возглавит глава МВД Великобритании Саджид Джавид.-0-