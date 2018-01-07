Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, пострадавший от взрыва рядом со станцией метро "Ворбю" в Стокгольме, скончался в больнице, сообщают информагентства.
Несмотря на то, что пострадавшего экстренно госпитализировали сразу после взрыва неустановленного предмета, спасти его не удалось.
Как сообщалось, 60-летний мужчина поднял лежащий на земле пакет, который сдетонировал у него в руках. Пострадала также его 45-летняя спутница. У женщины повреждены лицо и ноги, она доставлена в больницу.
Место происшествия оцеплено. Работают взрывотехники. Что стало причиной взрыва, пока не сообщается.-0-
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