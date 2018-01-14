Пожар в развлекательном центре в Португалии унес жизни не менее восьми человек

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в развлекательном центре в португальском городе Тондела унес жизни не менее восьми человек, сообщают информагентства.
Возгорание произошло из-за взрыва печи. Началась паника. Посетители получили серьезные повреждения при попытке покинуть здание. "Десятки человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии", - рассказал мэра города Тондела Хосе Антонио Гомеза.
В момент пожара в здании находились 70 человек.
По предварительным данным, в результате пожара не менее восьми человек погибли, еще 50 пострадали.-0-
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