Пожары в регионе Афин потушены

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожары в регионе греческих Афин потушены, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства туризма Греции.

По данным ведомства, пожары на окраине Аттики потушены, туристам, находящимся в Афинах, ничего не угрожает.

В Министерстве туризма также сообщили, что регулярные рейсы в международном аэропорту Афин "Элефтериос Венизелос" выполняются по графику, порт Рафина восстановил паромные перевозки.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до плюс 40 градусов. 23 июля из-за аномальной жары вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. По последним данным, число жертв лесных пожаров в Греции достигло 79 человек, в число которых входят иностранные граждане. Кроме того, около 190 человек пострадали.

Власти Греции запросили помощь у других стран, чтобы быстрее справиться со стихией. Огонь не представлял непосредственной угрозы для древних памятников Греции или для самих Афин. Тем не менее, многие жители столицы поспешили уехать из города, спровоцировав пробки на дорогах и затруднив доступ пожарным.-0-