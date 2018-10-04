Правительство Армении отправило в отставку шесть губернаторов

4 октября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Правительство Армении на заседании 4 октября приняло решение об отставке шести губернаторов, представляющих партии АРФ "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".
С должностей сняты руководители Лорийской, Вайоцдзорской, Армавирской, Арагацотнской, Гегаркуникской и Сюникской областей.
Ранее с занимаемых должностей были освобождены министры от этих же партий.
Такое решение Никол Пашинян принял после того, как фракции АРФ "Дашнакцутюн" и "Процветающей Армении" поддержали инициативу правящей прежде Республиканской партии о внесении изменения в регламент парламента, которое препятствует проведению внеочередных парламентских выборов.-0-
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