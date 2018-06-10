Праздничные мероприятия в Орловской области России отменены по причине ДТП

Власти Орловской области в России решились отменить праздничные мероприятия ко Дню России из-за смертельной аварии, в которой погибли четыре человека, в том числе подросток. Еще 11 пострадали.
В региональном СК возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при перевозке пассажиров, повлекшее гибель двух и более лиц.
На железнодорожном переезде в районе деревни Гать автобус, принадлежащий местному Дому культуры, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом.
Продолжаются следственные действия, в результате которых будут установлены все обстоятельства инцидента. Восстановлено движение поездов после ДТП.
52-летний водитель автобуса сейчас находится в Орловской областной больнице с переломом позвоночника.
Машинист грузового состава отметил, что сигналил автобусу и даже применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3552 BYN
|2.35 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.0016 BYN
|1.997 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1927 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN