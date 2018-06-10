Праздничные мероприятия в Орловской области России отменены по причине ДТП

Власти Орловской области в России решились отменить праздничные мероприятия ко Дню России из-за смертельной аварии, в которой погибли четыре человека, в том числе подросток. Еще 11 пострадали.

В региональном СК возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при перевозке пассажиров, повлекшее гибель двух и более лиц.

На железнодорожном переезде в районе деревни Гать автобус, принадлежащий местному Дому культуры, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом.

Продолжаются следственные действия, в результате которых будут установлены все обстоятельства инцидента. Восстановлено движение поездов после ДТП.

52-летний водитель автобуса сейчас находится в Орловской областной больнице с переломом позвоночника.

Машинист грузового состава отметил, что сигналил автобусу и даже применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.