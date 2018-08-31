Премьер Болгарии отправит в отставку трех министров после ДТП с 17 жертвами

31 августа, София /БЕЛТА - БТА/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов намерен отправить в отставку министра транспорта и информационно-коммуникационных технологий Ивайло Московски, министра регионального развития и благоустройства Николая Нанкова и главу МВД Валентина Радева в связи с ДТП, в котором погибли 17 человек.

Все три министра заявили о готовности сложить свои полномочия на следующий день после смертельного ДТП.

Как сообщалось, авария произошла в районе Искырского дефиле 25 августа во время сильного дождя. Автобус с болгарскими пенсионерами врезался в три легковых автомобиля, пробил дорожное ограждение и упал с 20-метрового обрыва. Прокуратура выдвинула обвинение водителю автобуса.-0-