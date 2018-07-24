Премьер Греции объявил трехдневный траур по погибшим от лесных пожаров

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров, сообщает ТАСС.

"Сегодня Греция скорбит. И в память о погибших мы объявляем трехдневный национальный траур", - говорится в обращении премьер-министра к гражданам. Глава правительства выразил особую признательность пожарным, медикам, спасателям и добровольцам, которые борются со стихией и спасают жизни пострадавших. Алексис Ципрас также поблагодарил иностранных лидеров, которые предложили помощь в борьбе со стихией.

Согласно сведениям Афинского информационного агентства (АМНА), пожары в Греции унесли жизни более чем 60 человек, свыше 170 пострадали в результате стихийного бедствия. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

По последним данным Пожарной охраны Греции, в 47 районах страны пожары продолжаются. Основными считаются три участка вблизи Афин. Сообщается, что туристам, посещающим столицу и греческие острова, ничто не угрожает, однако власти не рекомендуют им ездить в районы, где пока не удалось ликвидировать стихию.

Ранее стало известно, что крупные лесные пожары также вспыхнули в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит. Отмечается, что в этих регионах огонь не представляет опасности для населенных пунктов.

По всей стране с огнем сражаются многочисленные отряды пожарных на земле, а также пожарная авиация. Больницы переведены на усиленный режим работы.

Свою помощь в ликвидации пожаров Греции предложили Болгария, Израиль, Испания, Россия и другие страны.-0-