Премьер-министры ШОС приняли итоговое коммюнике XVII заседания Совета глав правительств

12 октября, Душанбе /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли совместное коммюнике по итогам XVII заседания Совета глав правительств государств - членов организации.
Стороны подписали решения Совета глав правительств государств - членов ШОС об отчете секретариата ШОС о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничество государств - членов ШОС, о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета за 2017 год, о бюджете ШОС на 2019 год. Также были приняты решения в части добровольной помощи постоянно действующим органам ШОС, о переводческом обеспечении деятельности постоянно действующих органов ШОС, о внесении изменений в Положение о денежном содержании, гарантиях и компенсациях должностных лиц постоянно действующих органов ШОС. Решения были приняты по вопросу о разработке новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС, о подготовке Программы развития межрегионального сотрудничества государств - членов ШОС, о Плане практических мер по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств - членов ШОС на 2019-2020 годы, о реализации Концепции сотрудничества государств - членов ШОС в области охраны окружающей среды.
Была подписана Программа сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности и Меморандум между уполномоченными ведомствами государств - членов ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и контроля трансграничных эпизоотических заболеваний.
Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а также шесть партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.458 BYN
|2.467 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.123 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.211 BYN
|3.227 BYN