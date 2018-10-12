Премьер-министры ШОС приняли итоговое коммюнике XVII заседания Совета глав правительств

12 октября, Душанбе /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли совместное коммюнике по итогам XVII заседания Совета глав правительств государств - членов организации.

Стороны подписали решения Совета глав правительств государств - членов ШОС об отчете секретариата ШОС о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничество государств - членов ШОС, о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета за 2017 год, о бюджете ШОС на 2019 год. Также были приняты решения в части добровольной помощи постоянно действующим органам ШОС, о переводческом обеспечении деятельности постоянно действующих органов ШОС, о внесении изменений в Положение о денежном содержании, гарантиях и компенсациях должностных лиц постоянно действующих органов ШОС. Решения были приняты по вопросу о разработке новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС, о подготовке Программы развития межрегионального сотрудничества государств - членов ШОС, о Плане практических мер по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств - членов ШОС на 2019-2020 годы, о реализации Концепции сотрудничества государств - членов ШОС в области охраны окружающей среды.

Была подписана Программа сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности и Меморандум между уполномоченными ведомствами государств - членов ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и контроля трансграничных эпизоотических заболеваний.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а также шесть партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.-0-