Президент Франции принял участие в детской постановке симфонической сказки "Петя и волк"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 1 марта, в праздничном зале Елисейского дворца выступил в качестве чтеца в симфонической сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк", сообщает ТАСС.

Организацией данного мероприятия занималась первая леди страны Брижит Макрон. По словам президента Франции, идея проводить культурные вечера пришла им с супругой еще в мае. И теперь каждые полтора месяца по четвергам они стараются соблюдать новую традицию. Основная цель - дать детям постоянный доступ ко всему лучшему, что существует в культуре и простым языком это объяснить.

Гостями спектакля "Петя и волк" в праздничном зале Елисейского дворца 1 марта стали школьники, изучающие французский язык, представители ассоциаций, оказывающие помощь детям с ограниченными возможностями и семьи сотрудников администрации президента.

Эммануэль Макрон сначала рассказал всем присутствующим об известном советском композиторе и дирижере Сергее Прокофьеве и о том, что в этом году празднуется 200 лет со дня его рождения. Потом он поведал о самом балете "Петя и волк", о первой его постановке в Санкт-Петербурге, в которой принимал участие французский балетмейстер Мариус Петип.-0-