Президент Италии предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить правительство

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Италии Серджо Маттарелла предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить техническое правительство. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

Президент Италии принял сегодня Карло Коттарелли, которому передал мандат на формирование кабинета. Коттарелли принял мандат и должен дать официальный ответ в ближайшее время.

Карло Коттарелли заявил, что досрочные парламентские выборы пройдут в Италии после августа, если законодатели откажут в доверии новому правительству.

Коттарелли - экономист, у которого есть многолетний опыт работы в МВФ. Он известен своими методами сокращения государственных расходов.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Италии Джузеппе Конте не смог сформировать правительство. Президент страны наложил вето на предложенную премьером кандидатуру министра экономики. Джузеппе Конте вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра президенту.

Кандидатуру Джузеппе Конте в качестве кандидата на пост премьер-министра Италии предложили победившие на парламентских выборах партии "Пять звезд" и "Лига", которые должны были войти в состав коалиционного правительства.

После выборов, состоявшихся 4 марта 2018 года, Италия живет без правительства. За этот период ни одна из политических партий не сумела обеспечить себе большинства.-0-