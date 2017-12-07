Президент Кыргызстана назначил Аскарбека Шадиева первым вице-премьером

7 декабря, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Аскарбека Шадиева первым вице-премьер-министром. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана 6 декабря одобрили кандидатуру Аскарбека Шадиева на этот пост. Он будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса.

Аскарбек Шадиев является депутатом парламента от фракции "Бир Бол". В соответствии с изменениями в Конституции, которые вступили в силу в Кыргызстане 1 декабря, депутат парламента может быть назначен на должность премьер-министра или первого вице-премьер-министра с сохранением депутатского мандата и права голосования на пленарных заседаниях парламента.-0-