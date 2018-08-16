Президент Мали переизбран на второй срок

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта победил во втором туре президентских выборов, которые прошли 12 августа, сообщает американская газета The Washington Post.

Ибрагим Бубакар Кейта набрал 67% голосов. Его соперник Сумаила Сисе получил чуть более 32% голосов избирателей.

На пост главы государства Ибрагим Бубакар Кейта был впервые избран в 2013 году. Для политика это будет второй президентский срок.-0-