Президент Мали переизбран на второй срок

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта победил во втором туре президентских выборов, которые прошли 12 августа, сообщает американская газета The Washington Post.
Ибрагим Бубакар Кейта набрал 67% голосов. Его соперник Сумаила Сисе получил чуть более 32% голосов избирателей.
На пост главы государства Ибрагим Бубакар Кейта был впервые избран в 2013 году. Для политика это будет второй президентский срок.-0-
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