Президент Республики Корея может присоединиться к встрече лидеров США и КНДР

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин может присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщают информагентства.

Со ссылкой на источник в администрации президента Республики Корея, сообщается о начале обсуждений между лидерами США и КНДР. В зависимости от их исхода ожидается возможность присоединения президента Республики Корея.

Лидеры США и КНДР, предположительно, встретятся 12 июня в Сингапуре.-0-