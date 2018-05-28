Президент Республики Корея может присоединиться к встрече лидеров США и КНДР

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин может присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщают информагентства.
Со ссылкой на источник в администрации президента Республики Корея, сообщается о начале обсуждений между лидерами США и КНДР. В зависимости от их исхода ожидается возможность присоединения президента Республики Корея.
Лидеры США и КНДР, предположительно, встретятся 12 июня в Сингапуре.-0-
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