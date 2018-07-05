Президент Украины подписал закон о нацбезопасности

5 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О национальной безопасности Украины". Подписание состоялось во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Этим законом мы подтверждаем курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - отметил Петр Порошенко на заседании Совбеза.

Президент напомнил, что закон, в частности, обеспечивает переход оборонного комплекса Украины к правилам, принципам и стандартам НАТО.

Верховная рада 21 июня приняла внесенный президентом закон "О национальной безопасности Украины". Закон определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

В частности, в законе уточнены полномочия президента по стратегическому руководству Нацгвардией через Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время военного положения. Устанавливается, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц, также предусмотрено разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий ВСУ назначается на должность и освобождается президентом по представлению министра обороны, которым и подчиняется.

В то же время закон о нацбезопасности дает начало реформе силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО. В частности, меняется статус Службы безопасности Украины (СБУ) - теперь она является специальным органом с правоохранительными функциями. В качестве основных задач СБУ определены противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала и др. За пределы полномочий СБУ вынесены функции по расследованию экономических преступлений.

Кроме того, закон вводит демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, в частности, со стороны парламента и гражданского общества.-0-