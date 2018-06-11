Президент Украины подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

11 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде во время встречи со слушателями Украинской академии лидерства.

Верховная Рада Украины 7 июня приняла законопроект об Антикоррупционном суде, согласно которому Высший антикоррупционный суд (ВАС) будет осуществлять правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанций по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к его юрисдикции (подсудности), а также путем судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в таких уголовных производствах.

За президентский законопроект об Антикоррупционном суде Верховная Рада проголосовала в первом чтении еще 1 марта. Однако в МВФ, Всемирном банке и ЕС заявили, что законопроект нарушает обязательства Украины и не отвечает требованиям Венецианской комиссии.

Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша МВФ. Фонд на консультациях по согласованию положений законопроекта настаивал на "решающем влиянии" на отбор кандидатов в судьи общественного совета международных экспертов.-0-