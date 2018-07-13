При аварии поезда в египетской Гизе пострадали 55 человек

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте 55 человек получили травмы различной степени тяжести в результате аварии пассажирского поезда. Инцидент произошел недалеко от города Эль-Бадрашин в провинции Гиза, сообщает ТАСС.

Пострадавшие госпитализированы. По словам медиков, состояние пациентов стабильное. Все они являются гражданами Египта.

Сошли с рельсов несколько вагонов поезда, направлявшегося из Каира в Кену. Предполагается, что причиной происшествия стала неполадка в одном из последних вагонов, который впоследствии увлек за собой два идущие впереди.

На место аварии прибыли десятки машин скорой помощи, а также специальная техника, которая в данный момент ликвидирует затор на железнодорожных путях. -0-