При пожаре на крупном рынке в Бишкеке сгорело более 100 торговых точек

31 января, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. При пожаре на территории крупного рынка в Бишкеке сгорело 118 торговых точек, сообщили в пресс-службе МЧС Кыргызстана.

Информация о пожаре на Ошском рынке поступила утром 30 января. Для тушения огня были задействованы 12 пожарных расчетов. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв.м.

Также сообщается, что во время тушения огня трем гражданам и трем пожарным была оказана первая медицинская помощь.-0-