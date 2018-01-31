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СМИ Беларуси

При пожаре на крупном рынке в Бишкеке сгорело более 100 торговых точек

В мире 31.01.2018 | 10:14
Фото "Клооп"
Фото "Клооп"

31 января, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. При пожаре на территории крупного рынка в Бишкеке сгорело 118 торговых точек, сообщили в пресс-службе МЧС Кыргызстана.

Информация о пожаре на Ошском рынке поступила утром 30 января. Для тушения огня были задействованы 12 пожарных расчетов. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв.м.

Также сообщается, что во время тушения огня трем гражданам и трем пожарным была оказана первая медицинская помощь.-0-

Причиной пожара на рынке в Бишкеке могло стать короткое замыканиеПричиной пожара на рынке в Бишкеке могло стать короткое замыкание
Сегодня в 09.48 по местному времени поступила информация о возгорании торговой точки на пересечении улиц Киевская и Бейшеналиева на мини-рынке "Сейтек", расположенного на территории Ошского рынка.

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Теги
Кыргызстан, МЧС, пожар
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