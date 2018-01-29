При стрельбе в киевском офисе нацлотерей погиб один человек

В Киеве произошел инцидент со стрельбой, в результате которого по меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения, один из них смертельные. Другой пострадавший, по сообщениям информагентств, доставлен в больницу.

О случившемся правоохранители узнали примерно в 12 часов дня. Звонивший сообщил о раненом мужчине на улице Лагерной в Шевченковском районе.

Как стало известно позднее, семь мужчин в темных одеждах ворвались в здание, в котором располагается офис национальной лотереи. В это время там находились пять сотрудников охраны и администратор. Между зашедшими и охранниками возник спор, завершившийся стрельбой.

Нападавшие выбежали и скрылись в неизвестном направлении. Следственно-оперативная группа приступила к расследованию инцидента, установлению мотивов и поиску нападавших.