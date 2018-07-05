При взрыве пиротехники в Мексике погибло 19 человек

При взрыве мастерских по производству пиротехники 19 человек погибли, пострадали не менее 31, сообщает ТАСС.

В штате Мехико, в городе Тульпек, прогремели два взрыва. Второй произошел в тот момент, когда пожарные и медики оказывали помощь пострадавшим. Среди потерпевших - несколько полицейских и пожарных.

Тульпек считается основным центром по производству пиротехнических изделий в Мексике. Значимая часть производится нелегально.