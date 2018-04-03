При взрыве в ереванском кафе пострадали 8 человек - МИД Армении

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в кафе при взрыве, который прогремел вечером 2 апреля в центре Еревана, по уточненным данным, составляет восемь человек, сообщают информагентства.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших. По информации МИД Армении, среди пострадавших четыре жителя Армении, три гражданина России и один - Ирана. Всем оказана необходимая медицинская помощь, двоим из них были сделаны хирургические операции, угрозы их жизни нет.
Полиция исключает умышленный характер взрыва. Причиной ЧП в ереванском кафе называют взрыв кислородного баллона на кухне. Ведется расследование.-0-
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