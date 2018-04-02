Число пострадавших при взрыве в кафе Еревана выросло до девяти

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в кафе при взрыве, который прогремел сегодня вечером в центре Еревана, выросло до девяти, сообщают информагентства.

Семь человек пострадали при взрыве в кафе Еревана Инцидент произошел сегодня вечером в столице Армении на Северном проспекте. Среди пострадавших есть иностранные граждане.

Среди пострадавших трое граждан России и двое - Ирана. После взрыва госпитализированы в том числе дети, опасность угрожает жизни восьмилетней девочки.

Предварительная причина ЧП - взрыв кислородного баллона на кухне. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются, на месте взрыва продолжают работать экстренные службы.-0-