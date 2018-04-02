Число пострадавших при взрыве в кафе Еревана выросло до девяти

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в кафе при взрыве, который прогремел сегодня вечером в центре Еревана, выросло до девяти, сообщают информагентства.
Среди пострадавших трое граждан России и двое - Ирана. После взрыва госпитализированы в том числе дети, опасность угрожает жизни восьмилетней девочки.
Предварительная причина ЧП - взрыв кислородного баллона на кухне. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются, на месте взрыва продолжают работать экстренные службы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4039 BYN
|2.401 BYN
|2.404 BYN
|USD
|1.9508 BYN
|1.948 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4043 BYN
|3.385 BYN
|3.405 BYN