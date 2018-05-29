При землетрясении на северо-востоке Китая повреждены более 10 тыс. строений

29 мая, Чанчунь /БЕЛТА - Синьхуа/. При землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем в городе Сунъюань провинции Цзилинь на северо-востоке Китая 28 мая, нанесен ущерб более 10 тыс. строений. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время из зданий, в которых существует угроза обрушения, полностью эвакуированы люди. Им оказывается помощь.-0-