При землетрясении на северо-востоке Китая повреждены более 10 тыс. строений

29 мая, Чанчунь /БЕЛТА - Синьхуа/. При землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем в городе Сунъюань провинции Цзилинь на северо-востоке Китая 28 мая, нанесен ущерб более 10 тыс. строений. В результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время из зданий, в которых существует угроза обрушения, полностью эвакуированы люди. Им оказывается помощь.-0-
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