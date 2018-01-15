Причиной ЧП в пермской школе мог стать конфликт в соцсети

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате инцидента с применением холодного оружия в пермской школе №127 пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС.

Учительницу и двух подростков прооперировали в городской клинической больнице №4.

Как рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, школьники "защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах 16-летних парней". В региональном следственном управлении СК РФ указывают, что причиной драки мог стать конфликт в социальной сети.

Сотрудники Росгвардии задержали подростков и передали их полицейским. Напавшими оказались школьник и бывший ученик школы. Он был отчислен из-за проблем с наркотиками. В ГУ МВД РФ сообщили, что он также состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.-0-